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Клопп рассказал, как прошла вечеринка в честь победы в Лиге чемпионов

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Наставник Ливерпуля спокойно попил пива на праздничной вечеринке.
Юрген Клопп с трофеем Лиги чемпионов
Юрген Клопп с трофеем Лиги чемпионов
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что вечеринка в честь победы в Лиге чемпионов была для него достаточно спокойной.

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“Я стоял в углу, пил пиво, общался со своими друзьями и семьей, а потом отправился спать. Это была очень хорошая вечеринка“, - приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов-2018/19, обыграв в финале Тоттенхэм.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль. Вашему вниманию реакция соцсетей на победу “красных“ в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад Ливерпуля посетили 750 тысяч человек.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, вечеринка
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