Наставник Ливерпуля спокойно попил пива на праздничной вечеринке.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что вечеринка в честь победы в Лиге чемпионов была для него достаточно спокойной.

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“Я стоял в углу, пил пиво, общался со своими друзьями и семьей, а потом отправился спать. Это была очень хорошая вечеринка“, - приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов-2018/19, обыграв в финале Тоттенхэм.

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Ранее сообщалось, что чемпионский парад Ливерпуля посетили 750 тысяч человек.