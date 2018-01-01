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Умер экс-президент УЕФА, который создал Лигу чемпионов

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Нильс Леннар Юханссон скончался в 89-летнем возрасте.
Нильс Леннарт Юханссон
Нильс Леннарт Юханссон
Getty Images

Во вторник, 4-го июня, ушел из жизни бывший президент УЕФА Нильс Леннар Юханссон, который всего неделю назад был на трибунах Олимпийского стадиона в Баку на финале Лиги Европы.

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Как сообщила футбольная ассоциация Швеции, Йоханссон, скончался в Швеции в возрасте 89 лет из-за продолжительной болезни. Йоханссон начинал свою карьеру в хоккее с мячом в клубе АИК, но затем увлекся футболом.

С 1984-го по 1991 годы он возглавлял шведскую футбольную ассоциацию, а с 1990 года по 2007-й руководил УЕФА, после чего уступил свой пост Мишелю Платини и получил пожизненное звание почетного президента Европейского футбольного союза.

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В карьере Йоханссона было множество достижений, но главным считается создание и запуск проекта Лиги чемпионов, который является самым популярным клубным турниром в футбольном мире. Помимо этого, под его руководством вступило в силу правилом Босмана, по которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросоюза.

Ранее сообщалось, что скончался трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.

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Теги: УЕФА, президент, Лига Чемпионов, смерть
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