Макоули Нигас уже находится со своей семьей.

Болельщик Ливерпуля Макоули Нигас, который пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов, был найден.

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Как сообщает Plymouth Live, юношу задержала полиция из-за его неадекватного поведения. 23-летний фанат оскорбил и напал на сотрудника правопорядка. Его посадили в камеру на 36 часов, после чего он был выпущен на свободу.

На данный момет Нигас находится в полном порядке вместе со своей семьей.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор этого матча, а также видео церемонии награждения Ливерпуля медалями.

Ранее сообщалось, что на чемпионский парад Ливерпуля пришли 750 тысяч человек.