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Фанат Ливерпуля пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов

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Юноша до сих пор не выходил на связь с родственниками.
Один из фанатов Ливерпуля пропал в Мадриде
Один из фанатов Ливерпуля пропал в Мадриде
Getty Images

Фанат Ливерпуля Макоули Нигас, приехавший в Мадрид из английского города Плимут, пропал в испанской столице после финального матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Тоттенхэм.

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Как сообщает Plymouth Live, 23-летний парень отправился в Испанию вместе со своим отцом. Болельщики хотели посетить фан-зону, потом сходить на стадион, а 2-го июня вернуться в Плимут. Однако юноша пропал после финального поединка.

В Мадрид к отцу полетел брат Нигаса и они вместе будут обходить больницы и полицейские участки в поисках молодого человека.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов, завоевав свой шестой кубок в истории.

Ранее сообщалось, что на чемпионский парад Ливерпуля пришли 750 тысяч человек.

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Теги: Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, фанаты, Мадрид
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