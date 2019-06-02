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Вейналдум уронил телефон с крыши автобуса во время чемпионского парада

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Нидерландский футболист снимал прямую трансляцию и так бурно радовался, что уронил телефон.
Джорджиньо Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
Getty Images

Полузащитник сборной Нидерландов и английского Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум во время чемпионского парада после победы над Тоттенхэмом (2:0) уронил телефон с крыши автобуса.

Хавбек вел прямую трансляцию на своей страничке в Instagram и так бурно радовался, что выронил телефон. Фанаты "красных" не растерялись и быстро передали устройство владельцу.

В минувшем сезоне Вейналдум отыграл за Ливерпуль 48 матчей, в которых забил 5 голов. Стоит отметить, что 2 гола пришлись в ворота каталонской Барселоны в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что чемпионский парад Ливерпуля посетили 750 тысяч человек.

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Теги: Джорджиньо Вейналдум, Ливерпуль, Лига Чемпионов, парад, футбол, вне игры
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