"Красные" устроили чемпионскую поездку по Ливерпулю после победы в Лиге чемпионов.

В финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 и в честь этого события "красные" устроили чемпионский парад.

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Автобус клуба проехался по Ливерпулю, а футболисты разделили свою радость с самыми преданными фанатами, которых было 750 тысяч человек.

Как сообщает BBC, население Ливерпуля составляет всего лишь 550 тысяч человек, так что поздравить команду с победой приехали фанаты из различных городов.

Отметил, что Ливерпуль завоевал шестой кубок Лиги чемпионов в своей истории.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль. Вашему вниманию реакция соцсетей на победу "красных" в финале Лиги чемпионов.