Чемпионский парад Ливерпуля посетили 750 тысяч человек
В финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 и в честь этого события "красные" устроили чемпионский парад.
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Автобус клуба проехался по Ливерпулю, а футболисты разделили свою радость с самыми преданными фанатами, которых было 750 тысяч человек.
Как сообщает BBC, население Ливерпуля составляет всего лишь 550 тысяч человек, так что поздравить команду с победой приехали фанаты из различных городов.
Unbelievable, thank you Reds! #YNWA 🏆 pic.twitter.com/Y2Q5iuRJjR— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 2 июня 2019 г.
Отметил, что Ливерпуль завоевал шестой кубок Лиги чемпионов в своей истории.
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