Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Чемпионский парад Ливерпуля посетили 750 тысяч человек

Комментариев: 0
"Красные" устроили чемпионскую поездку по Ливерпулю после победы в Лиге чемпионов.
Чемпионский парад Ливерпуля
Чемпионский парад Ливерпуля
Getty Images

В финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 и в честь этого события "красные" устроили чемпионский парад.

Читай также: Клопп пришел на на пресс-конференцию с пивом

Автобус клуба проехался по Ливерпулю, а футболисты разделили свою радость с самыми преданными фанатами, которых было 750 тысяч человек.

Как сообщает BBC, население Ливерпуля составляет всего лишь 550 тысяч человек, так что поздравить команду с победой приехали фанаты из различных городов.

Отметил, что Ливерпуль завоевал шестой кубок Лиги чемпионов в своей истории.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль. Вашему вниманию реакция соцсетей на победу "красных" в финале Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Лига Чемпионов, Ливерпуль, парад, Чемпионы, футбол, вне игры, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь