В команду вошли сразу 6 игроков Ливерпуля.

Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составили символическую команду сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В список лучших вошли сразу шесть представителей победителя турнира Ливерпуля. Также в сборной 5 игроков Аякса, 3 футболиста Тоттенхэма, 2 - Барселоны, 2 - Манчестер Сити, и по одному представителю Лиона и Ювентуса.

Команда сезона Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

Вратари: Алисон Бекер (Ливерпуль), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Защитники: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Матейс де Лигт (Аякс), Ян Вертонген (Тоттенхэм Хотспур), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль).

Полузащитники: Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур), Хаким Зиеш (Аякс), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Френки де Йонг (Аякс), Танги Ндомбеле (Лион), Джоржиньо Вейналдум (Ливерпуль), Душан Тадич (Аякс), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Нападающие: Давид Нерес (Аякс), Лионель Месси (Барселона), Садио Мане (Ливерпуль), Криштиану Роналду (Ювентус), Лукас Моура (Тоттенхэм Хотспур).

🌠 Символическая сборная #ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 🌠



Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков🙌 pic.twitter.com/84SuTb72Yv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.

Напомним, Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Таким образом, “красные“ добыли для своей команды шестую победу в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов в истории.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль.