На счету аргентинского футболиста десять голов.

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В десяти поединках футболист оформил десять голов, один из которых - с пенальти.

Второе место занял нападающий Аякса Душан Тадич, на счету которого девять голов в 18 матчах. Тройку замкнул Роберт Левандовски из Баварии, забив восемь голов в восьми играх.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов стал Ливерпуль, который в финале оказался сильнее Тоттенхэма. Смотрите видео голов и обзор поединка.