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Клопп пришел на на пресс-конференцию с пивом

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Немецкий специалист признался, что после победы в ЛЧ чувствует облегчение.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который по сообщению официального сайта УЕФА пришел на пресс-конференцию с пивом в руках, прокомментировал победу над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов.

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“Выиграть Кубок чемпионов - это намного приятнее, чем пройти в нескольких дюймах от него. Я безумно счастлив за футболистов, за всех наших болельщиков. Но все же главное, что я сейчас чувствую, это облегчение.

Завтра, когда будем проезжать с трофеем по городу, мы поймем, чего добились эти ребята.

Сегодня командам пришлось нелегко - три недели мы были без игровой практики. В финалах главное - это результат. Ребята сегодня показали неуступчивость, которая была очень нужна. Алиссон сделал несколько потрясающих сейвов. Не хочу много говорить о том, почему мы победили. Хочу просто наслаждаться нашим успехом.

Мы будем праздновать все вместе и проведем незабываемую ночь. Чувствую большое облегчение, для моей семьи. Последние шесть раз мы ехали в отпуск всего лишь с серебряной медалью в кармане, и это не самое лучшее чувство“, - заявил Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, Лига чемпионов
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Источник: www.uefa.com

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