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От судьбы не уйдешь: реакция соцсетей на победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов

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Самые интересные комментарии из соцсетей о финале Лиги чемпионов.
Ливерпуль
Ливерпуль
Getty Images

В финале Лиги чемпионов 2018/19 Ливерпуль победил Тоттенхэм и вышел на третье место по количеству побед в турнире.

Вашему вниманию самые интересные комментарии экспертов и фанатов в соцсетях о финале Лиги чемпионов:

Смотрите также видео голов и обзор финала Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Тоттенхэм
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