Самые интересные комментарии из соцсетей о финале Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов 2018/19 Ливерпуль победил Тоттенхэм и вышел на третье место по количеству побед в турнире.

Вашему вниманию самые интересные комментарии экспертов и фанатов в соцсетях о финале Лиги чемпионов:

Аліссон - не Каріус 😉 З перемогою Ліверпуль! А я радію за Юргена! 🍺🍺🍺 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 1 червня 2019 р.

Пенальти решил ход и исход игры. После Ливерпуль очень грамотно оборонялся, хотя в последние 15 минут был неплохой шанс отыграться. — Михаил Елисеев (@Glurat) 1 червня 2019 р.

Как же долго я этого ждал! Сколько было потраченных нервов, сил. Сколько же эмоций дарит этот клуб! Сейчас я понимаю, что это было все не напрасно!

И вот теперь, он тебя вознаграждает за всю твою поддержку! Спасибо Клоппу за такой Ливерпуль! #YNWA pic.twitter.com/kHYzYP1Lx9 — Semyon Kuzmin (@simon_delfay) 1 червня 2019 р.

Такой ливерпуль можно и нужно было побеждать. Если бы мне кто то сказал, что ливер победит, поставив автобус, я бы сказал что это полнейший бред. Оттого и обидно. Алиссон конечно крут, в очередной раз проигрываем вратарю — Dmitry Petrov (@dspetroff) 1 червня 2019 р.

Не скажу, что финал не получился. Да, медленный совсем, да почти без моментов, но нерв был в отличии от того же финала ЧМ. На мой взгляд он не получился вообще по игре у Ливерпуля, который сразу стал заложником счета, а Тоттенхэм долго совсем осторожничал. — Artem V (@ArtemVarenov10) 1 червня 2019 р.

Всех болельщиков “Ливерпуля“ - с шестым! А всех болельщиков Англии, по идее, я поздравлял раньше)))

Отдельные поздравления Юргену Клоппу. Пора было, наработал! — Artem Frankov (@frankov11) 1 червня 2019 р.

Аліссон казав, що відпрацював половину тих грошей, які “Ліверпуль“ заплатив за нього “Ромі“, коли зробив той спайдерменський сейв у матчі проти “Наполі“. Думаю, сьогодні він відпрацював і другу половину і ще й зверху пару мільйонів накинув. — Голєва. (@Helena_Goleva) 1 червня 2019 р.

Интересно, кто кому больше завидует сейчас, Сити Ливерпулю за лигу чемпионов или Ливерпуль Сити за АПЛ?) — Артур Тимофеев (@ama7ed) 1 червня 2019 р.

То, что искромётная Лига чемпионов 18/19 не заслужила финал Тоттенхэм-Ливерпуль, ещё раз остро ощутилось по окончании этого финала. Даже такой пенальти на 2-й минуте финала Аякс-Ливер играл бы другими красками. Моура высосал кровь из ЛЧ, накормив ей лишь болельщиков Тоттенхэма. — слонопотам (@_karapot_) 2 червня 2019 р.

Финал Лиги чемпионов был ни-о-чем. Тоттенхэм был там лишний. Вот бы Аякс туда. Игра была бы огонь. Ливер с победой. Заслужили — Фастов Юрий (@solfar_) 2 червня 2019 р.

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