Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Почеттино: Пенальти сильно повлиял на ход матча

Комментариев: 0
Наставник "шпор" отметил, финалы хочется выигрывать.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля (0:2).

“Сейчас мне сложно говорить, потому что мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти на первых секундах сильно повлиял на ход матча.

Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков. Ливерпуль провел фантастический сезон. Они потрясающе играли. Проигрывать больно, но мы должны двигаться вперед. Будет нелегко, но мы должны найти что-то положительное.

Мы не были готовы к пенальти. Ты не можешь подумать, что будешь проигрывать 0:1 после одной минуты. Психологически это было сложно, тут вопрос в опыте“  , - отметил Почеттино на послематчевой пресс-конференции.

Смотрит также обзор и видео голов матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь