Наставник "шпор" отметил, финалы хочется выигрывать.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от Ливерпуля (0:2).

“Сейчас мне сложно говорить, потому что мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти на первых секундах сильно повлиял на ход матча.

Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков. Ливерпуль провел фантастический сезон. Они потрясающе играли. Проигрывать больно, но мы должны двигаться вперед. Будет нелегко, но мы должны найти что-то положительное.

Мы не были готовы к пенальти. Ты не можешь подумать, что будешь проигрывать 0:1 после одной минуты. Психологически это было сложно, тут вопрос в опыте“ , - отметил Почеттино на послематчевой пресс-конференции.

Смотрит также обзор и видео голов матча Тоттенхэм - Ливерпуль.