Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2 видео голов финала Лиги чемпионов

Смотрите видео голов финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.

Ливерпуль в шестой раз в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв на мадридском стадионе Ванда Метрополитано Тоттенхэм со счетом 2:0

Смотрите видео голов финала Лиги чемпионов:

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 2 (пен.), Ориги, 87

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) — Алли (Льоренте, 82), Эриксен, Сон — Кейн.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 89).