Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2 видео голов финала Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Смотрите видео голов финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.

Ливерпуль в шестой раз в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв на мадридском стадионе Ванда Метрополитано Тоттенхэм со счетом 2:0

Смотрите видео голов финала Лиги чемпионов:

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 2 (пен.), Ориги, 87

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) — Алли (Льоренте, 82), Эриксен, Сон — Кейн.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 89).

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь