"Красные" выиграли ЛЧ в шестой раз в своей истории.

Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В истории Ливерпуля это шестая победа в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов в истории. Ранее мерсисайдцы побеждали в финалах в 1977-м, 1978-м, 1981-м, 1984-м и 2005-м годах.

По количеству побед в Лиге чемпионов Ливерпуль вышел на "чистое" третье место. Больше трофеев только у Реала (13) и Милана (7).