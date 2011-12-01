Ливерпуль - обладатель Лиги чемпионов-2018/19

Команда Юргена Клоппа уверенно переиграла подопечных Маурисио Почеттино.

Вчера, 1 июня, на мадридском Ванда Метрополитано прошел главный матч клубного сезона - финал Лиги чемпионов, где встречались лондонский Тоттенхэм и Ливерпуль.

Эта неделя уникальна для всего футбола, ведь впервые в двух престижнейших еврокубках играют команды из одной страны. Напомним, что в финале Лиги Европы Челси разгромил Арсенал со счетом 4:1.

Перед поединком интерес к матчу подогревал тот факт, что наставника "красных" Юргена Клоппа была серия из шести поражений в финальных кубковых матчах! Последний раз немец в решающем поединке побеждал еще с дортмундской Боруссией. Тогда он в сезоне-2011/12 в финале Кубка Германии переиграл Баварию со счетом 5:2.

Маурисио Почеттино же в своей тренерской карьере вообще титулов не выигрывал. Естественно, для него это служило большой мотивацией, взять первый титул в карьере, да еще и какой! Лигу чемпионов! Помимо всего прочего, удивлял тот факт, что последнее приобретение "шпоры" сделали полтора года назад! В зимнее межсезонье-2017/18, тогда Тоттенхэм купил Лукаса Моуру. Отметим, что Ливерпуль последний раз завоевывал трофей еще в 2012 году, а их соперники еще раньше - в 2008. Что интересно, и в первом, и во втором случае это был Кубок английской лиги.

Команды подходили к матчу в разных кадровых ситуациях: у "лилейно-белых" только восстановился от травмы главный бомбардир команды Харри Кейн, а у "красных" точно не мог сыграть Наби Кейта, а также в не оптимальной форме находился Роберто Фирмино.

Если говорить о пути к финалу, то: Тоттенхэму в групповом этапе удалось выйти с группы с соперничестве с Барселоной, Интером и ПСВ. При том, что в первых трех матчах из шести "шпоры" взяли всего 1 очко, а в последнем туре Интер неожиданно не сумел обыграть ПСВ (который до того в пяти матчах добыл только одно очко), а сам Тоттенхэм вырвал ничью с Барселоной и при равном количестве очков британцы обошли Интер.

В плей-офф Тоттенхэм прошел Боруссию Д (3:0 и 1:0), будущих чемпионов АПЛ Ман Сити (1:0 и 3:4 в Манчестере) и Аякс (0:1 в первом матче, 3:2, проигрывая 0:2 в ответном).

Ливерпуль также вышел со второго места, имея равное количество очков с конкурентом. В группе с ПСЖ, Наполи и Црвеной Звездой команда Клоппа выиграла у ПСЖ (3:2), но проиграла Црвене Звезде (0:2). Все решалось в последнем туре, в котором "красные" в очной встрече против Наполи выиграли 1:0 и по праву забрали себе путевку в 1/8 финала.

Там были обыграны Бавария (0:0 и 3:1), Порту (2:0 и 4:1), а в полуфинале Барселону (поражение 0:3 в Барселоне и 4:0 на Энфилде).

Маурисио Почеттино вышел на матч с расстановкой 4-2-3-1, а Юрген Клопп решил поставить схему 4-3-3.

Главный арбитр - Дамир Скомина (Словения).

Перед началом финального матча перед публикой выступала знаменитая рок-группа Imagine Dragons, которая, очевидно, зарядила публику и футболистов на энергичный матч, а затем до абсолюта эмоциональный заряд довела композиция AC/DC.

Не успел матч начаться, как уже на 25-й секунде словенский судья указывает на 11-метровую точку: Садио Мане, находясь в пределах штрафной, исполнял подачу и попал в руку Муссе Сиссоко, который активно пытался ею что-то показать своим партнерам. Пенальти вышел достаточно спорным, ведь сначала мяч угодил в грудь. Впрочем, арбитр был непреклонен.

Приговор вызвался исполнять Мохамед Салах, который решил не изобретать заново велосипед и пробил по центру на силу, в то время как Уго Льорис прыгнул в левый от себя угол - 0:1.

Реакция игроков Тоттенхэма на сложившуюся ситуацию была неоднозначна. "Шпоры" не стали нестись стремглав вперед, в надежде быстро отыграться, хотя этого, наверняка, ожидал их соперник. Стоит отметить, что мерсисайдцы на протяжении всей первой половины игры активно прессинговали лондонцев, не давая им спокойно разыгрывать мяч даже у своей штрафной площадки.

В целом, после забитого мяча мы увидели один опасный момент, и тот в исполнении номинальных гостей: Робертсон выдал сольной проход на 50 метров, приблизился к линии штрафной и стрельнул под перекладину, однако Льорис кончиками пальцев вытащил удар.

Также одним из интересных моментов стало попадание в техническую зону российской болельщицы, впрочем, которую сотрудники стадиона поспешно увели с поля.

Во втором тайме заметно активнее стала играть столичная команда: сначала Кейн выдал классный прострел (чуть ли не единственное его запоминающееся действие в матче) с левой стороны в штрафную, но к нему оказались не готовы ни соперники, ни его одноклубники. Затем был момент у Деле Алли, которому после суматохи в штрафной отлетел мяч, и он с 11 метров попытался пробить - оборона оказалась на месте.

"Шпоры" пытались найти брешь в обороне путем разрезных передач, но либо Ван Дейк успевал перекрыть Сон Хын Мина, либо же передачи следовали слишком сильные. Зато у "скаузеров" был хороший момент, чтобы отличиться: вышедший на замену 33-летний Джеймс Милнер в ближний угол пробивал низом от лицевой границы чужой штрафной из-под защитника и мяч разминулся со штаной, а Уго Льорис при этом даже не дернулся, не видел момента француз.

Затем чудеса реакции начал показывать Алиссон, оправдывая уплаченные за него 62,5 миллиона евро: сначала Беккер справился с плотным ударом Сон Хын Мина из-за пределов штрафной, а через несколько секунд уже сделал невероятный сейв после удара с 10 метров от Харри Кейна. Отметим, что также момент был у Деле Алли, который из пределов вратарской послал "круглого" выше ворот.

После этого бразилец вновь выручил команду: Милнер сбил Роуза прям перед штрафной линии со стороны левого фланга, к мячу подошел Кристиан Эриксен. Датчанин, который является штатным исполнителем стандартов у Тоттенхэма, в дальнюю "девятку" закрутил мяк, однако Алиссон вытянулся и вытащил сложный удар.

На 87-й минуте поединка один из героев полуфинального противостояния с Барселоной Дивок Ориги поставил точку в этом матче: после подачи корнера "круглый" отскочил прямо к бельгийцу и он вогнал его в дальний угол ударом низом - 0:2.

Таким образом, действительно зрелищная и сумасшедшая Лига чемпионов сезона-2018/19 завершилась победой Ливерпуля Юргена Клоппа, который прервал свою серию неудачных финалов и смог принести первый кубок ЛЧ для "красных" с того самого финала стамбульского финала 2005 года, когда англичане чудом выиграли этот трофей. Интересно, что в этом году также без чуда не обошлось, пусть оно и случилось на полуфинальной стадии.

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 2 (пен.), Ориги, 87



Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) — Алли (Льоренте, 82), Эриксен, Сон — Кейн.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 89).