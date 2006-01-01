Салах стал первым египтянином, который отличился в финале еврокубка

Всего же до Салаха в финале ЛЧ отличались голами четверо африканцев.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, открыв счет в финальном матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма, стал первым египтянином, который отличился в финале еврокубка.

Всего же 26-летний Салах стал пятым африканским игроком, который забивал в финале КЕЧ/Лиги чемпионов. Ранее это удавалось Рабаху Маджеру (Порту, 1987), Самуэлю Eто'о (Барселона, 2006, 2009), Дидье Дрогба («Челси», 2012) и Садио Мане (Ливерпуль, 2018).