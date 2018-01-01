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Финал Лиги чемпионов был прерван из-за выбежавшей на поле девушки

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Девушка снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated, FHM.
Финал Лиги чемпионов был прерван из-за выбежавшей на поле девушки

Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем был прерван из-за появления на поле страйкера.

На 18-й минуте игры на поле прорвалась одна из болельщиц. Скинув с себя одежду и оставшись в одном купальнике, девушка совершила забег, после чего была остановлена стюардами, которые увели нарушительницу порядка за пределы поля.

Арбитр Дамир Скомина на несколько десятков секунд приостановил игру, пока стюарды уводили девушку с поля.

Как выяснили британские СМИ, выбежавшей на поле оказалась модель Кинси Волански, снимавшаяся для журналов Maxim, Sports Illustrated, FHM

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