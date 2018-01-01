В Мадриде перед финалом ЛЧ задержали фаната, который мастурбировал среди толпы

Кто-то из британских фанатов перебрал с алкоголем.

Один из британских фанатов, прибывший в Мадрид на финал Лиги чемпионов, в итоге не попал на матч, поскольку за несколько часов до начала матча был арестован и доставлен в один из участков.

Сообщается, что 33-летний мужчина, чье имя не разглашается, был задержан в официальной фан-зоне на площади Пуэрта дель Соль в центре Мадрида.

По информации El Mundo, мужчина, переправ алкоголя, разделся прямо на площади и принялся мастурбировать под одобрительные возгласы других фанатов.