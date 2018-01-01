Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Мадриде перед финалом ЛЧ задержали фаната, который мастурбировал среди толпы

Комментариев: 0
Кто-то из британских фанатов перебрал с алкоголем.
В Мадриде перед финалом ЛЧ задержали фаната, который мастурбировал среди толпы

Один из британских фанатов, прибывший в Мадрид на финал Лиги чемпионов, в итоге не попал на матч, поскольку за несколько часов до начала матча был арестован и доставлен в один из участков.

Сообщается, что 33-летний мужчина, чье имя не разглашается, был задержан в официальной фан-зоне на площади Пуэрта дель Соль в центре Мадрида.

По информации El Mundo, мужчина, переправ алкоголя, разделся прямо на площади и принялся мастурбировать под одобрительные возгласы других фанатов.

Поделись:
Теги: Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь