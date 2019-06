Александр-Арнольд вошел в историю Лиги чемпионов

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнолд сыграет с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Таким образом, он станет первым игроком в возрасте до 21 года, который начнет в старте два подряд финала Лиги чемпионов (он также был в старте прошлогоднего финала ЛЧ против Реала в Киеве). Сейчас футболисту 20 лет и 273 дня.

