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Александр-Арнольд вошел в историю Лиги чемпионов

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Александр-Арнольд второй год подряд попал в основной состав на финал Лиги чемпионов.
Александр-Арнольд вошел в историю Лиги чемпионов

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнолд сыграет с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Таким образом, он станет первым игроком в возрасте до 21 года, который начнет в старте два подряд финала Лиги чемпионов (он также был в старте прошлогоднего финала ЛЧ против Реала в Киеве). Сейчас футболисту 20 лет и 273 дня.

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Теги: Трент Александер-Арнольд, Ливерпуль
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