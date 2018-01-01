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Перед финалом Лиги чемпионов прозвучит минута молчания в память о Рейесе

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УЕФА почтит память Хосе Антонио, умершего в результате дорожно-транспортного происшествия.
Хосе Антонио Рейес
Хосе Антонио Рейес
Getty Images

Сегодня, 1 июня, накануне финального матча Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем болельщиков шокировала трагическая новость.

Дело в том, что погиб известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес в результате дорожно-транспортного происшествия около своего родного города Утреры в возрасте 35 лет.

УЕФА решила перед начать финальный поединок с минуты молчание в честь хавбека.

"УЕФА и европейский футбол глубоко опечалены ужасными новостями о том, что Хосе Антонио Рейес скончался сегодня, и я хотел бы выразить мои искренние соболезнования его семье и близким в связи с утратой. У него была блестящая карьера и он выигрывал множество титулов везде, где играл, и я шокирован и опечален тем, что его жизнь так трагически оборвалась", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Рейес выигрывал Сегунду, всего пять раз завоевывал Лигу Европы (рекорд), становился чемпионом Англии и Испании, а также побеждал в Суперкубке УЕФА, в Кубке португальской лиги, Кубке Интертото и Кубке Англии, а также один раз участвовал в финале ЛЧ.

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