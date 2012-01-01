Клопп: Чему меня научили прошлые финалы? Ничему, если честно
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп накануне финала Лиги чемпионов, где он сыграет против лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино, высказался касательно своих проигрышей в финальных матчей прошлого.
Я размышлял, что у меня будут спрашивать, если я уже все сказал? Если причина поражений в шести финала подряд именно я, тогда все могут начать переживать.
Чему я научился у прошлогоднего финала? Тому, что удар ножницами с 18 метров тоже может залететь. Другие финалы? Если быть откровенным, то ничему. Ниикогда не бывает одинаковы обстоятельств или соперников.
Вы думаете, что у меня неудачная карьера (улыбается)? Это в любом случае не так. Жена постоянно спрашивает меня, когда пройдет последний матч сезона, потому что всегда есть вероятность, что я буду в финале ЛЧ.
С 2012 года, кроме 2017-го, я всегда участвовал в финальных матчах. Может быть, я мировой рекордсмен по победам в полуфиналах. Я мог бы написать книгу об этом, но вряд ли ее кто-то купит“, - приводит слова немца Daily Mirror.
Напомним, что поединок Тоттенхэм - Ливерпуль состоится сегодня, 1 июня в Мадриде. Следить за матчем можно в нашей онлайн-трансляции.
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