Клопп: Чему меня научили прошлые финалы? Ничему, если честно

Немецкий наставник также отметил, что мог бы написать книгу про полуфиналы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп накануне финала Лиги чемпионов, где он сыграет против лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино, высказался касательно своих проигрышей в финальных матчей прошлого.

Я размышлял, что у меня будут спрашивать, если я уже все сказал? Если причина поражений в шести финала подряд именно я, тогда все могут начать переживать.

Чему я научился у прошлогоднего финала? Тому, что удар ножницами с 18 метров тоже может залететь. Другие финалы? Если быть откровенным, то ничему. Ниикогда не бывает одинаковы обстоятельств или соперников.

Вы думаете, что у меня неудачная карьера (улыбается)? Это в любом случае не так. Жена постоянно спрашивает меня, когда пройдет последний матч сезона, потому что всегда есть вероятность, что я буду в финале ЛЧ.

С 2012 года, кроме 2017-го, я всегда участвовал в финальных матчах. Может быть, я мировой рекордсмен по победам в полуфиналах. Я мог бы написать книгу об этом, но вряд ли ее кто-то купит“, - приводит слова немца Daily Mirror.

Напомним, что поединок Тоттенхэм - Ливерпуль состоится сегодня, 1 июня в Мадриде. Следить за матчем можно в нашей онлайн-трансляции.