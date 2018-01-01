Бенитес: Я бы оставил Кейна в запасе на финал Лиги чемпионов

Испанский специалист отметил, что в составе "шпор" есть много хороших игроков.

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна, который недавно восстановился после травмы.



“Почеттино знает Кейна, знает, как Гарри тренировался в последние дни. Кроме того, еще есть мнение медицинского персонала клуба.

Тренер видел, как могут играть вместе Сон и Моура. Зачем что-то менять, если такая связка помогла команде выйти в финал? Конечно, Кейн - прекрасный игрок, который может перевернуть игру, но его выход с первых минут матча будет большим риском.



Если бы выбор стоял передо мной, я бы оставил Гарри в запасе. Тоттенхэм вышел в финал без него, хоть он и является ключевым игроком команды. Есть и другие футболисты, у которых все в полном порядке с точки зрения уровня игры“, - приводит слова Бенитеса The Times.

Напомним, что матч Ливерпуль - Тоттенхэм состоится в Мадриде 1 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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