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Бенитес: Я бы оставил Кейна в запасе на финал Лиги чемпионов

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Испанский специалист отметил, что в составе "шпор" есть много хороших игроков.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна, который недавно восстановился после травмы.

“Почеттино знает Кейна, знает, как Гарри тренировался в последние дни. Кроме того, еще есть мнение медицинского персонала клуба. 

Тренер видел, как могут играть вместе Сон и Моура. Зачем что-то менять, если такая связка помогла команде выйти в финал? Конечно, Кейн - прекрасный игрок, который может перевернуть игру, но его выход с первых минут матча будет большим риском.

Если бы выбор стоял передо мной, я бы оставил Гарри в запасе. Тоттенхэм вышел в финал без него, хоть он и является ключевым игроком команды. Есть и другие футболисты, у которых все в полном порядке с точки зрения уровня игры“, - приводит слова Бенитеса The Times.

Напомним, что матч Ливерпуль - Тоттенхэм состоится в Мадриде 1 июня, в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Рафаэль Бенитес, Тоттенхэм, Ливерпуль
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Источник: www.thetimes.co.uk

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