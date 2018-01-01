Александер-Арнольд: В финале Лиги чемпионов нас ждет битва до последнего

Защитник "красных" считает Ливерпуль и Тоттенхэм равными командами.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

“Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник прежде этого ни разу не делал. Хотя если говорить про класс команд, то он примерно равен. И у нас, и у Тоттенхэма есть звезды мирового уровня. Нас ждет битва до последнего. Думаю, это будет сражение двух тактик.

У нас есть определенный стиль, и мы стараемся его придерживаться. Если мы сядем в оборону и позволим “шпорам“ диктовать свою игру, то лишь предоставим им возможность играть в свой любимый футбол. Мы должны доминировать и работать на их половине поля. Что бы ни случилось, мы попытаемся играть в свой футбол. Это наш реальный шанс.

Лукас Моура - один из лучших игроков в мире. Мы знаем, как он играет и как играет Тоттенхэм как команда, поэтому мы не будем выделять кого-то из игроков. Мы будем играть против команды, а эта команда очень опасна, и они это уже доказали.

Нас всегда поддерживают наши болельщики, куда бы мы не поехали. Мы убедились в этом в прошлом сезоне и убеждаемся в этом. Все ребята готовы выложиться на все 100% ради болельщиков. Надеюсь, что у нас будет повод для радости“, - цитирует англичанина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч Ливерпуль - Тоттенхэм состоится в Мадриде 1 июня, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.