Клопп: Если бы Аякс вышел в финал ЛЧ, это было бы заслуженно

Немецкий специалист назвал себя рекордсменом в выигрышах полуфиналов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

“Я помню игры против Тоттенхэма в этом сезоне - в обоих случаях мы выиграли 2:1. Но это не дает преимущества перед поединком.

Ребята выступали в финале прошлого сезона против явных фаворитов, но в прошлом году мы сами удивили себя, выйдя в финал.

Мы всегда прекрасно играем дома, но в матчах с Манчестер Сити и Ромой мы чувствовали давление. Мы должны развивать наш подход, нашу тактику, учиться, как вести себя в различных ситуациях.

У нас еще есть фантастические футбольные матчи, ребята сделали этот шаг, и в итоге - 97 очков, они были действительно последовательными, и завтра мы должны быть такими же.

С 2013 года, кроме 2017, я выходил со своей командой в финал. Иногда благодаря счастливым случаям, но за последние семь лет я стал мировым рекордсменом в выигрышах полуфиналов. Но я остаюсь обычным человеком.

Но если бы Аякс вышел в финал, то это было бы заслуженно. Это будет настоящий футбольный финал. Мы действительно с нетерпением ждем настоящей игры“, - цитирует немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч Ливерпуль - Тоттенхэм состоится в Мадриде 1 июня, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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