Почеттино: Тоттенхэм никого не боится

Аргентинский специалист отметил, что его команда не испытывает волнения.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

“Люди считают, что наши шансы победить Ливерпуль в финале Лиги чемпионов примерно такие же, как у водителя Cеат на трассе Формулы-1 обогнать Мерседес Льюиса Хэмилтона. Но мы совершенно не испытываем волнения и, тем более, никого не боимся.

Нам было все равно, кто будет победителем второго полуфинала - Ливерпуль или Барселона. Обыграть можно кого угодно. У нас было три недели на подготовку к финалу, и я думаю мы провели это время с пользой.

Без сомнений, Манчестер Сити - сильнейшая команда Англии, Хосеп Гвардиола - лучший тренер АПЛ, а Харри Кейн - лучший футболист Премьер-лиги“, - цитирует наставника “шпор“ AS.

Напомним, что матч Ливерпуль - Тоттенхэм состоится в Мадриде 1 июня, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.