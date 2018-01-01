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Ливерпуль объявил заявку на финал Лиги чемпионов

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В Мадрид поедут 23 футболиста.
Ливерпуль
Ливерпуль
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал имена 23 футболистов, которые поедут в Мадрид на финал Лиги чемпионов.

Вратари: Алиссон, Миньоле, Келлехер.

Защитники: Александр-Арнольд, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Ловрен, Матип, Морено.

Полузащитники: Хендерсон, Фабиньо, Шакири, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Мане, Милнер, Лаллана.

Нападающие: Фирмино, Салах, Ориги, Старридж, Брюстер.

Отметим, что вне заявки оказался Наби Кейта, который получил травму накануне игры с Барселоной.

Напомним, что матч Ливерпуль - Тоттенхэм состоится в Мадриде 1 июня, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль
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