Лидер Ливерпуля выразил надежду, что в этом финале отыграет целый матч.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Я очень рад, что у меня есть возможность сыграть еще в одном финале. Надеюсь, что смогу провести весь матч в этот раз. Я очень этому рад. Надеюсь, что сможем переплюнуть результат прошлого сезона, добиться победы и выиграть турнир", - сказал Салах.

Напомним, в прошлом году Ливерпуль сыграл в финале ЛЧ против Реала, проиграв со счетом 3:1. Тогда, на 30-ой минуте матча, Салах получил травму и был вынужден покинуть футбольное поле.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в субботу, 1-го июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Ливерпуль, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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