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Салах: Надеюсь, мы переплюнем результат прошлого сезона

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Лидер Ливерпуля выразил надежду, что в этом финале отыграет целый матч.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Я очень рад, что у меня есть возможность сыграть еще в одном финале. Надеюсь, что смогу провести весь матч в этот раз. Я очень этому рад. Надеюсь, что сможем переплюнуть результат прошлого сезона, добиться победы и выиграть турнир", - сказал Салах.

Напомним, в прошлом году Ливерпуль сыграл в финале ЛЧ против Реала, проиграв со счетом 3:1. Тогда, на 30-ой минуте матча, Салах получил травму и был вынужден покинуть футбольное поле.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в субботу, 1-го июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Ливерпуль, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на эту встречу.

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Теги: Салах, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, футбол, финал
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