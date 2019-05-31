Воронин отправит интересный подарок тому, кто угадает точный счет финала Лиги чемпионов

Известный украинский футболист также спрогнозировал исход предстоящего поединка между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль и Тоттенхэм поспорят за кубок главного европейского клубного турнира.

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин решил устроить необычный конкурс для своих подписчиков в Instagram, главным условием которого является спрогнозировать точный счет решающего матча ЛЧ.

Первый, кто отгадает результат матча Ливерпуль - Тоттенхэм получит именную футболку Воронина с его автографом. Сам экс-форвард считает, что "красные" разгромят лондонскую команду со счетом 3:0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Ливерпуль, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на эту встречу.

Напомним, ранее Роналдо назвал своего победителя в финале Лиги чемпионов.