Воронин отправит интересный подарок тому, кто угадает точный счет финала Лиги чемпионов
В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль и Тоттенхэм поспорят за кубок главного европейского клубного турнира.
Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин решил устроить необычный конкурс для своих подписчиков в Instagram, главным условием которого является спрогнозировать точный счет решающего матча ЛЧ.
Первый, кто отгадает результат матча Ливерпуль - Тоттенхэм получит именную футболку Воронина с его автографом. Сам экс-форвард считает, что "красные" разгромят лондонскую команду со счетом 3:0.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Ливерпуль, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на эту встречу.
Напомним, ранее Роналдо назвал своего победителя в финале Лиги чемпионов.
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