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Кариус отклонил предложение Ливерпуля посетить финальный матч Лиги чемпионов

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Голкипер посчитал, что ему не следует приезжать в Мадрид на финал еврокубкового турнира.
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Getty Images

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус после неудачи в прошлом финале Лиги чемпионов отправился в аренду в турецкий Бешикташ.

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Как сообщает Daily Mail, руководство “красных“ решило пригласить всех игроков, находящихся в аренде, на финал еврокубкового турнира в Мадриде, однако Кариус принял решение отказаться от билета на Ванда Метрополитано.

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По информации источника, 25-летний вратарь посчитал, что его появление отвлечет всеобщее внимание от матча, и мерсисайдцы приняли позицию футболиста.

Напомним, в прошлом году во время финального матча ЛЧ в Киеве Лорис Кариус допустил серьезные ошибки, из-за которых Ливерпуль проиграл Реалу со счетом 3:1.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится в субботу, 1-го июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Тоттенхэм - Ливерпуль, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на эту встречу.

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Теги: Лорис Кариус, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, финал Лиги Чемпионов
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