Роналдо назвал своего победителя в финале Лиги чемпионов

Именитый экс-игрок сборной Бразилии спрогнозировал исход предстоящего поединка между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Роналдо поделился своим прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом.

По мнению именитого игрока, в Мадриде победу будут праздновать "красные", обыграв "шпор" со счетом 3:1.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль состоится в субботу, 1-го июня, в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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