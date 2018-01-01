Роналдо назвал своего победителя в финале Лиги чемпионов
Именитый экс-игрок сборной Бразилии спрогнозировал исход предстоящего поединка между Тоттенхэмом и Ливерпулем.
Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Роналдо поделился своим прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом.
По мнению именитого игрока, в Мадриде победу будут праздновать "красные", обыграв "шпор" со счетом 3:1.
🇧🇷🔥 @Ronaldo ставит на "Ливерпуль" 🔴— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2019 г.
Согласны? 🤔🤔🤔#финалЛЧ pic.twitter.com/86T6pehB9k
Напомним, финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль состоится в субботу, 1-го июня, в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
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