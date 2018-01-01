Моура: Общался с игроками Ливерпуля по поводу билетов на финал Лиги чемпионов

Полузащитник Тоттенхэма признался, что ему нужно было больше билетов, однако игроки Ливерпуля не смогли ему помочь.

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура признался, что общался с игроками Ливерпуля накануне финального поединка Лиги чемпионов.

“Я связался с бразильскими футболистами Ливерпуля, ведь сразу четыре игрока нашей сборной будут играть в финале Лиги чемпионов. Это очень круто. Я общаюсь с Алиссоном и Фабиньо и искренне за них рад.

Читай также: Моура признался, что каждый раз плачет, когда смотрит повтор матча с Аяксом

Но я написал им потому, что мне нужны билеты на финальный матч. Я хочу привезли всю свою семью и друзей из Бразилии, и мне нужно 40 билетов, а есть только 24. Но в Ливерпуле такое же распределение билетов, как и у нас, и они не смогли мне помочь“, - приводит слова Моуры Daily Mail.

Напомним, матч Тоттенхэм - Ливерпуль состоится в субботу, 1-го июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита этого поединка.