Французский Лион вышел в турнир напрямую.

Поражение Арсенала в финале Лиги Европы от Челси (4:1) вывело французский Лион в групповой этап Лиги чемпионов.

В случае победы “канониров“ французский клуб начал бы еврокампанию с 3-го квалификационного раунда, так у Арсенала была возможность получить прямую путевку на групповой этап Лиги Чемпионов в качестве победителя Лиги Европы.

В таком случае, согласно регламенту УЕФА, Лион, который занял третье место в чемпионате Франции, теперь сыграет в основной стадии. Вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют Истанбул Башакшехир (Турция) и ЛАСК (Австрия).

Со второго раунда в квалификации стартуют четыре команды. Сеяными будут Базель (Швейцария) и Олимпиакос (Греция), а несеяными ПСВ (Нидерланды) и Виктория (Чехия). Два победителя выйдут в следующий этап.

В третьем раунде квалификации будут сформированы четыре пары. Динамо будет в числе сеяных команд. Также преимущество при жеребьевке получат Порту (Португалия), а также победители пар второго раунда.

В числе несеяных будут Брюгге (Бельгия), Истамбул Башакшехир, ЛАСК, а также Краснодар (Россия). Но против российского клуба Динамо точно не сыграет, так как УЕФА разводит команды из Украины и России.

Таким образом, Динамо путь в групповой этап начнет матчем против одной из трех команд - Брюгге (Бельгия), Истамбул Башакшехир или ЛАСК.