Победа Челси облегчила Динамо путь в группу Лиги чемпионов
Поражение Арсенала в финале Лиги Европы от Челси (4:1) вывело французский Лион в групповой этап Лиги чемпионов.
В случае победы “канониров“ французский клуб начал бы еврокампанию с 3-го квалификационного раунда, так у Арсенала была возможность получить прямую путевку на групповой этап Лиги Чемпионов в качестве победителя Лиги Европы.
В таком случае, согласно регламенту УЕФА, Лион, который занял третье место в чемпионате Франции, теперь сыграет в основной стадии. Вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют Истанбул Башакшехир (Турция) и ЛАСК (Австрия).
Со второго раунда в квалификации стартуют четыре команды. Сеяными будут Базель (Швейцария) и Олимпиакос (Греция), а несеяными ПСВ (Нидерланды) и Виктория (Чехия). Два победителя выйдут в следующий этап.
В третьем раунде квалификации будут сформированы четыре пары. Динамо будет в числе сеяных команд. Также преимущество при жеребьевке получат Порту (Португалия), а также победители пар второго раунда.
В числе несеяных будут Брюгге (Бельгия), Истамбул Башакшехир, ЛАСК, а также Краснодар (Россия). Но против российского клуба Динамо точно не сыграет, так как УЕФА разводит команды из Украины и России.
Таким образом, Динамо путь в групповой этап начнет матчем против одной из трех команд - Брюгге (Бельгия), Истамбул Башакшехир или ЛАСК.
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