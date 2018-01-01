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Легенды мирового футбола проведут турнир перед финалом Лиги чемпионов

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Роберто Карлос, Эстебан Камбьяссо, Кафу, Клод Макелеле и другие станут участниками этого соревнования.
Эстебан Камбьяссо и Жулио Сезар
Эстебан Камбьяссо и Жулио Сезар
Getty Images

В пятницу 31 мая с 17:00 до 19:00 по местному времени, перед финалом Лиги чемпионов, который состоится в Мадриде, пройдет Турнир чемпионов при участии звезд мирового футбола. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В турнире будет четыре команды, которые сыграют по одному тайму по 15 минут. Соревнование будет состоять из двух матчей полуфинала, поединка за третье место и финала. 

Красные: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Роберто Карлос, Гаиска Мендьета, Марк ван Боммел, Паулу Футре, Луис Гарсия, Джереми Линч (фристайлер F2), Кларенс Зеедорф, Патрик Бергер, Жозе Бозингва, Диего Милито.

Синие: Витор Байя, Кафу, Лора Жорж, Карлес Пуйоль, Луиш Фигу, Стив Макманаман, Робер Пирес, Патрик Клюйверт, Давор Шукер, Билли Уингроу (фристайлер F2), Флоран Малуда, Кристиан Карамбе.

Желтые: Дэвид Джеймс, Деян Станкович, Джованни ван Бронкхорст, Иан Раш, Алессандро Дель Пьеро, Карл-Хайнц Ридле, Селия Шашич, Нуну Гомеш, Манише, Эстебан Камбьяссо, Деку, Марко Матерацци.

Серые: Жулио Сезар, Штеффен Фройнд, Рикарду Карвалью, Юрий Джоркаефф, Клод Макелеле, Хенрик Ларссон, Владимир Шмицер, Предраг Миятович, Робби Фаулер, Фернандо Морьентес, Давид Трезеге, Джанлука Дзамбротта.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Лига Чемпионов, легенды, футбол
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