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Салах: Мы хотим реабилитироваться после прошлогоднего поражения в финале ЛЧ

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Египтянин отметил, что его команде понадобится удача.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

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“В прошлом году мы проиграли в финале Лиги чемпионов, но теперь мы хотим реабилитироваться. Этот поединок будет очень тяжелым для нас.

Ранее мы встречались с Тоттенхэмом в АПЛ, где мы финишировали выше, чем они. Но сейчас это не имеет никакого значения. Финал - это отдельный и особенный матч, в котором мы хотим выиграть.

Детали матча мы пока не обсуждали, но игроки прекрасно знают, чего стоит наш тренер.

Конечно, нам нужна будет и удача, но в любом случае нам придется усердно поработать“, - приводит слова Салаха сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Мохамед Салах, Лига чемпионов
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Источник: gianlucadimarzio.com

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