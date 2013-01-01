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Ривалдо: Неймар - это тот игрок, которого не хватает Барселоне для победы в Лиге чемпионов

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Легендарный бразильский футболист уверен, что его соотечественнику удастся вернуть любовь болельщиков.
Неймар
Неймар
Getty Images

Бывший футболист Барселоны Ривалдо рассказал, чего не хватает каталонской команде для победы в Лиге чемпионов.

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“Я считаю, что Неймар - это тот футболист, которого не хватает Барселоне, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. Ему хватит личных и профессиональных качеств, чтобы вернуть любовь болельщиков и стать лучшим в мире“, - цитирует Ривалдо Sport.es.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. В 2015 году в составе команды он стал обладателем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Барселона вступила в переговоры с ПСЖ о переходе Неймара.

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Теги: футбол, Ривалдо, Неймар, Барселона
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Источник: www.sport.es

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