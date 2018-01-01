Клопп: Весь мир ждет от Ливерпуля победы в Лиге чемпионов

Немецкий специалист отметил поддержку болельщиков в важных матчах.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

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“Весь мир ждет от нас победы. Я хочу выиграть этот трофей для нашего великого клуба. Если мы победим в Лиге чемпионов, то я стану по-настоящему счастливым.

В Мадриде нас поддержат наши болельщики. Как показали последние выездные матчи Ливерпуля, фанаты всегда помогали нам добиться успеха.

Мы прекрасно играли против Баварии и Барселоны. Я уверен, что и в Мадриде у нас все получится“, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.