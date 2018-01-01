Клопп: Прошлогодний финал ЛЧ в Киеве оказал на Ливерпуль огромное влияние

Немецкий специалист надеется выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп вспомнил прошлогодний финал Лиги чемпионов, в котором его команда потерпела поражение от Реала (3:1). Немецкий специалист считает, что в этом году мерсисайдцам выпал еще один шанс побороться за европейский трофей, которым нужно воспользоваться.

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“Мы очень рады, что у нас снова появился шанс. Год назад мы сыграли в финале против Реала и сумели получить необходимый опыт. Может быть, на этот раз мы будем опытнее своего соперника. Я считаю, что мы вышли в финал благодаря умению преодолевать все трудности. Нам удалось контролировать свои эмоции.

Прошлогодний финал ЛЧ в Киеве оказал на нас огромное влияние. Я помню, как мы стояли в очереди в аэропорту по дороге домой. Вся команда была крайне расстроена ситуацией. В наших головах было много разных мыслей, но все хотели одного - вернуться в финал как можно скорее“, - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.