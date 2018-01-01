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Вейналдум: Шансы Ливерпуля на победу в Лиге чемпионов - 50 на 50

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Голландец поделился прогнозами на финал ЛЧ.
Жоржиньо Вейналдум
Жоржиньо Вейналдум
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум дал прогнозы на предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Голландский футболист расценивает шансы своей команды на победу в этом еврокубке - 50 на 50. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Фирмино очень важен для команды. Он начинает прессинг впереди, а мы просто стараемся следовать за ним. Когда мяч у нас, он выступает в роли дополнительного полузащитника. Он очень важен для нас во всех отношениях.

Лично я не ощущаю особого давления. Для меня это просто возможность выиграть титул. Мы должны быть уверены, что готовы выиграть этот матч. Сейчас все идет хорошо, все расслаблены.

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Я не думаю о фаворитах. Все считают нас фаворитами, потому что мы финишировали выше и выиграли два матча в чемпионате, хотя второй матч с Тоттенхэмом был довольно сложным. Если сравнить две команды, шансы, на мой взгляд, 50 на 50.

У нас получилась хорошая подготовительная неделя в Испании. Это было сложнее, потому что до этого была неделя отдыха. Это было похоже на небольшую предсезонку", – сказал Вейналдум.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Жоржиньо Вейналдум, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лига Чемпионов, финал, футбол
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