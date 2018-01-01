Вейналдум: Шансы Ливерпуля на победу в Лиге чемпионов - 50 на 50

Голландец поделился прогнозами на финал ЛЧ.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум дал прогнозы на предстоящий финальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Голландский футболист расценивает шансы своей команды на победу в этом еврокубке - 50 на 50. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Фирмино очень важен для команды. Он начинает прессинг впереди, а мы просто стараемся следовать за ним. Когда мяч у нас, он выступает в роли дополнительного полузащитника. Он очень важен для нас во всех отношениях.

Лично я не ощущаю особого давления. Для меня это просто возможность выиграть титул. Мы должны быть уверены, что готовы выиграть этот матч. Сейчас все идет хорошо, все расслаблены.

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Я не думаю о фаворитах. Все считают нас фаворитами, потому что мы финишировали выше и выиграли два матча в чемпионате, хотя второй матч с Тоттенхэмом был довольно сложным. Если сравнить две команды, шансы, на мой взгляд, 50 на 50.

У нас получилась хорошая подготовительная неделя в Испании. Это было сложнее, потому что до этого была неделя отдыха. Это было похоже на небольшую предсезонку", – сказал Вейналдум.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.