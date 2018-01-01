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Динамо узнало возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов

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Столичный клуб сыграет в третьем квалификационном раунде.
Динамо Киев
Динамо Киев
Getty Images

Киевское Динамо начнет свои выступления в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Сегодня, 27 мая, стали известны все возможные соперники, с которыми "бело-синие" поспорят за выход в групповой этап еврокубка.

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Во втором квалификационном раунде такие команды, как Базель, Олимпиакос и ПСВ сыграют с ЛАСКой, Истанбулом и Викторией. С одним из победителей этих пар киевский клуб может встретиться в третьем квалификационном раунде.

Отметим, что Динамо может сыграть с бельгийским Брюгге. Также киевляне могли противостоять Краснодару, однако украинские и российские клубы будет разведены при жеребьевке.

Ранее сообщалось, что Динамо досрочно выиграло чемпионат Украины U-21.

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Теги: Динамо, Лига Чемпионов, футбол, квалификация
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