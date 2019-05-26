Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Год назад прошел исторический финал Лиги чемпионов в Киеве

Комментариев: 1
В решающем поединке сошлись Ливерпуль с мадридским Реалом.
Реал Мадрид выиграл третий кубок ЛЧ подряд / Getty Images
Реал Мадрид выиграл третий кубок ЛЧ подряд / Getty Images

Сегодня, 26 мая, прошел ровно год с того дня, когда состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18, который был сыгран на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

В том поединке за самый престижный еврокубок мадридский Реал обыграл Ливерпуль со счетом 3:1. В том матче за "сливочных" забили Карим Бензема и дважды Гарет Бэйл, а за "красных" отметился Садио Мане. Заметим, что тот финал запомнился двумя чудовищными ошибками тогдашнего вратаря англичан Лориса Кариуса (ныне выступает за Бешикташ), а также травмой Мохамеда Салаха.

Для испанской столичной команды тот триумф стал 13-м в Лиге чемпионов, а также третьим подряд. Отметим, что до этого в рамках Лиги чемпионов подобное сотворить никому не удавалось.

В нынешнем сезоне финальный матч пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано между Ливерпулем и Тоттенхэмом 1 июня в 22:00 по киевскому времени. 

Реал - Ливерпуль 3:1
Голы: Бензема, 51, Бэйл, 64, 83 — Мане, 55

Реал: Навас — Карвахаль (Начо, 37), Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско (Бэйл, 62) — Бензема (Асенсио, 89), Роналду

Ливерпуль: Кариус — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Джан, 83) — Салах (Лаллана, 31), Фирмино, Мане

Предупреждение: Мане

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.05.2019, 16:43
Оценка:  0
гость
год назад прошёл ЧМ по футболу в России !!!
Слава Богу , что на него не пустили свинорылых укроублюдков !!!!

СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь