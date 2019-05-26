Год назад прошел исторический финал Лиги чемпионов в Киеве

В решающем поединке сошлись Ливерпуль с мадридским Реалом.

Сегодня, 26 мая, прошел ровно год с того дня, когда состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18, который был сыгран на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

В том поединке за самый престижный еврокубок мадридский Реал обыграл Ливерпуль со счетом 3:1. В том матче за "сливочных" забили Карим Бензема и дважды Гарет Бэйл, а за "красных" отметился Садио Мане. Заметим, что тот финал запомнился двумя чудовищными ошибками тогдашнего вратаря англичан Лориса Кариуса (ныне выступает за Бешикташ), а также травмой Мохамеда Салаха.

Для испанской столичной команды тот триумф стал 13-м в Лиге чемпионов, а также третьим подряд. Отметим, что до этого в рамках Лиги чемпионов подобное сотворить никому не удавалось.

В нынешнем сезоне финальный матч пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано между Ливерпулем и Тоттенхэмом 1 июня в 22:00 по киевскому времени.

Реал - Ливерпуль 3:1

Голы: Бензема, 51, Бэйл, 64, 83 — Мане, 55

Реал: Навас — Карвахаль (Начо, 37), Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Иско (Бэйл, 62) — Бензема (Асенсио, 89), Роналду

Ливерпуль: Кариус — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Джан, 83) — Салах (Лаллана, 31), Фирмино, Мане

Предупреждение: Мане