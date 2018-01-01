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Милнер: Месси мне что-то говорил на испанском, а потом назвал ослом

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Однако Джеймс не воспринял это как оскорбление.
Джеймс Милнер / Getty Images
Джеймс Милнер / Getty Images

Защитник Ливерпуля Джеймс Милнер поведал об интересных вещах, которые происходили во время игры знаменательного матча против Барселоны на Энфилде (4:0).

“Он был несчастен. Лео мне что-то говорил на испанском, идя по туннелю в перерыве. Он назвал меня “Burro“, что переводится как осел.

Но, мне кажется, что они говорят это слово в Испании, когда хотят выделить того, кто играет грубо“, - цитирует слова английского 33-летнего футболиста Reddit.

Ранее стало известно, что сказал Месси фанатам Барселоны во время перепалки в аэропорту.

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