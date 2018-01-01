Моуринью: Будет обидно, если Клопп проиграет третий финал ЛЧ

Португалец уверен, что наставник "красных" думает только о победе.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом.

“Победа в Лиге чемпионов станет для Клоппа невероятным достижением. Но если он не сможет выиграть - это совсем другое дело. Будет обидно, если Юрген проиграет свой третий финал Лиги чемпионов. Но он очень позитивный парень и думает только о победе.

В финалах Лиги чемпионов есть один негативный момент. Знаете, какой? Там всегда есть проигравшие“, - цитирует португальского специалиста Sky Sports.

Напомним, финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.