Почеттино: Мы никого не купили, а Ливерпуль отдал по 70 млн евро на вратаря и защитника

Наставник "шпор" высказался о финальном матче ЛЧ.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказался о приближающемся финальном матче Лиги чемпионов против Ливерпуля. По мнению аргентинского специалиста, в этом поединке будет решать не тактика, а эмоциональная составляющая. Об этом сообщает Marca.

"Мы готовимся к финалу в течение трех недель, я спокоен, победитель этого матча будет определяться эмоциональной частью, а не тактическим поединком между Почеттино и Клоппом", - заявил аргентинец.

Также Почеттино признался, что главная звезда "шкор" Харри Кейн может пропустить матч с мерсисайдской командой, однако есть шансы, что англичанин будет готов к поединку.

"Он очень важный игрок нашей команды, но выйдет на поле только если будет готов на 100%. Его восстановление проходит отлично и мы надеемся, что оно поможет в финале. В таких ситуациях трудно доверять игрокам, потому что они всегда говорят, что готовы играть. Но часто при этом лгут", - признался коуч.

Маурисио Почеттино и Юрген Клопп. Фото: Getty Images

Наставник Тоттенхэма провел параллели между трансферной политикой Ливерпуля и своей команды, заявив, что "шпоры" превзошли все ожидания в этом сезоне.

"Они еще до старта сезона планировали выиграть и Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Мы же хотели просто провести максимально удачный сезон. Посмотрите сами — мы не приобрели никого, в то время как Ливерпуль заплатил по 70 млн евро за вратаря и защитника", - поделился специалист.

Почеттино также рассказал о своем возможном уходе из лондонской команды в конце сезона. Наставник "шпор" признается, что боссам клуба нужно покупать футболистов, если они хотят достичь высоких результатов.

"Я не буду принимать решения сразу после финала, важно знать план на будущее. Если в следующем году мы хотим победить, нам понадобятся усиления. Много говорят о мадридском Реале, но у меня нет других целей, кроме как тренировать Тоттенхэм. Тем не менее, футбол таков, что поставит тебя туда, где ты заслуживаешь быть", - признался Почеттино.

Ливерпуль против Тотенхэма. Фото: Getty Images

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Тоттенхэма. Встреча состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

По мнению букмекеров, Ливерпуль является фаворитом в этом матче. Также отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.