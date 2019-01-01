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Льорис: Играть в финале Лиги чемпионов - воплощение мечты

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Француз признался, что гордится быть частью своей команды.
Уго Льорис
Уго Льорис
Getty Images

Капитан Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против Ливерпуля.

“Я горжусь тем, что представляю Тоттенхэм и являюсь частью этой команды на этом фантастическом пути, тем более как капитан.

Мы знаем, что Лига чемпионов - очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужны талант, удача, тактическая дисциплина и нужный настрой. За счет всего этого мы и прошли так далеко.

Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такой настрой. Это прекрасный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участвовать в финале Лиги чемпионов - воплощение моей мечты“, - приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Тоттенхэм - Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде.

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Теги: футбол, Уго Льорис, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Ливерпуль
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Источник: www.uefa.com

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