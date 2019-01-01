Льорис: Играть в финале Лиги чемпионов - воплощение мечты

Француз признался, что гордится быть частью своей команды.

Капитан Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против Ливерпуля.

“Я горжусь тем, что представляю Тоттенхэм и являюсь частью этой команды на этом фантастическом пути, тем более как капитан.

Мы знаем, что Лига чемпионов - очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужны талант, удача, тактическая дисциплина и нужный настрой. За счет всего этого мы и прошли так далеко.



Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такой настрой. Это прекрасный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участвовать в финале Лиги чемпионов - воплощение моей мечты“, - приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Тоттенхэм - Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде.