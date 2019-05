Это’о иронично потроллил Гвардиолу за его неудачи в Лиге чемпионов

Опытный камерунский нападающий, который защищает цвета турецкого Антальяспора, Самуэль Это’о сравнил главного тренера Ман Сити Пепа Гвардиолу и экс-наставника МЮ Жозе Моуриньо, с которыми 38-летний футболист успел поработать за свою длительную карьеру.

"Я не могу сравнивать Моуриньо с Гвардиолой. Один из них не смог выиграть Лигу чемпионов с Баварией, другой же сделал это с Порту", - заявил Это’о.

Samuel Eto'o: "I can't compare Mourinho to Guardiola, one of them couldn't win the Champions league with Bayern Munich and the other one did it with FC Porto." pic.twitter.com/qWCYp4YrhH