Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алиссон - о победе над Барселоной: Буду рассказывать об этом детям и внукам

Комментариев: 0
Бразильский голкипер надеется, что Ливерпуль выиграет ЛЧ.
Алиссон Бекер
Алиссон Бекер
Getty Images

Вратарь сборной Бразилии и Ливерпуля Алиссон Бекер вспомнил о невероятном камбэке своей команды в ответном матче Лиги чемпионов, когда подопечные Юргена Клоппа разгромили Барселону со счетом 4:0 и вышли в финал турнира.

Читай также: Алиссон: Наша цель - выиграть Лигу чемпионов

"Память об этом останется со мной навсегда. Я буду рассказывать эту историю своим детям и внукам. Я надеюсь, что с помощью Бога мы сможем довести дело до конца и выиграем трофей. Это наша цель", - приводит слова Алиссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Тоттенхэма. Встреча состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

По мнению букмекеров, Ливерпуль является фаворитом в этом матче. Также отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.

Поделись:
Теги: Алиссон Бекер, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь