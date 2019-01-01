Алиссон - о победе над Барселоной: Буду рассказывать об этом детям и внукам

Бразильский голкипер надеется, что Ливерпуль выиграет ЛЧ.

Вратарь сборной Бразилии и Ливерпуля Алиссон Бекер вспомнил о невероятном камбэке своей команды в ответном матче Лиги чемпионов, когда подопечные Юргена Клоппа разгромили Барселону со счетом 4:0 и вышли в финал турнира.

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"Память об этом останется со мной навсегда. Я буду рассказывать эту историю своим детям и внукам. Я надеюсь, что с помощью Бога мы сможем довести дело до конца и выиграем трофей. Это наша цель", - приводит слова Алиссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Тоттенхэма. Встреча состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

По мнению букмекеров, Ливерпуль является фаворитом в этом матче. Также отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.