Гвардиола: Люди хотят, чтобы Ман Сити выиграл Лигу чемпионов со мной

Испанский специалист считает, что хорошего выступления во внутреннем чемпионате недостаточно.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил важность победы в Лиге чемпионов.

“Я уже говорил, что нас будут судить по тому, выиграем мы Лигу чемпионов или нет. Если мы этого не сделаем, других успехов будет недостаточно. Таковы требования, и я их хорошо знаю.

Когда я стал наставником Барселоны, нам повезло выиграть две Лиги чемпионов за четыре года. Люди думают, что я особенный тренер, и Манчестер Сити должен выиграть Лигу чемпионов со мной.

Этот клуб устанавливает рекорды по очкам и невероятно выступает в домашнем чемпионате. В Англии высокая конкуренция, но мы хотим выиграть Лигу чемпионов“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити собирается существенно повысить зарплату Гвардиоле.