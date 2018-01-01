УЕФА накажет Роналду за жест после гола в ворота Атлетико - AS
Португалец отпраздновал победу над Атлетико, подражая Диего Симеоне.
Роналду грозит дисциплинарное наказание от УЕФА за неприличный жест во время празднования победы над Атлетико, - сообщает AS
После финального свистка, португалец отпраздновал победу, подражая неприличному жесту Симеоне во время первой встречи Атлетико и Ювентуса. Главный тренер “матрасников“ за такое проявление эмоций был оштрафован на 20000 евро.
Роналду обвиняется в “оскорбительном поведении“, “нарушении основных правил приличного поведения“, а также в “поведении, которое портит репутацию футбола и УЕФА в частности“.
Напомним, что ответная встреча Ювентуса и Атлетико в Турине закончилась со счетом 3:0 в пользу “старой сеньоры“, тем самым выбив подопечных Диего Симеоне из розыгрыша кубка.
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