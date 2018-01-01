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УЕФА накажет Роналду за жест после гола в ворота Атлетико - AS

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Португалец отпраздновал победу над Атлетико, подражая Диего Симеоне.
Роналду грозит наказание за неприличный жест
Роналду грозит наказание за неприличный жест
Getty Images

Роналду грозит дисциплинарное наказание от УЕФА за неприличный жест во время празднования победы над Атлетико, - сообщает AS

После финального свистка, португалец отпраздновал победу, подражая неприличному жесту Симеоне во время первой встречи Атлетико и Ювентуса. Главный тренер “матрасников“ за такое проявление эмоций был оштрафован на 20000 евро. 

Роналду обвиняется в “оскорбительном поведении“, “нарушении основных правил приличного поведения“, а также в “поведении, которое портит репутацию футбола и УЕФА в частности“. 

Напомним, что ответная встреча Ювентуса и Атлетико в Турине закончилась со счетом 3:0 в пользу “старой сеньоры“, тем самым выбив подопечных Диего Симеоне из розыгрыша кубка.

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Теги: Роналду, Диего Симеоне, УЕФА, Лига Чемпионов, Ювентус, Атлетико (Мадрид)
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