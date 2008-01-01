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Сульшер: Мы хотим играть с самыми сильными командами

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Норвежец предпочитает первый поединок проводить дома.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением по поводу жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с Барселоной.

“Мы желаем играть с самыми большими клубами и сильными командами. С Барселоной мы уже встречались в финалах 2009 и 2011, а также в полуфинале в 2008 году. Именно таких поединков ждут наши фанаты. Мы с нетерпением ждем игр с Барселоной.

Наверно, я отличаюсь от 99% тренеров - я предпочитаю первый матч проводить дома, а второй играть на выезде.

Если у нас получится дома показать хороший результат, то на выезде мы тоже сможем доставить соперникам неприятностей, как мы это сделали в Париже против ПСЖ“, - цитирует норвежского специалиста официальный сайт английского клуба.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Оле-Гуннар Сульшер
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Источник: www.manutd.com

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