Де Йонг: Ювентус - фаворит? Реал тоже был фаворитом
Молодой голландец считает, что у его команды есть шансы против туринцев.
Полузащитник Аякса Френки де Йонг поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с Ювентусом в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
“Ювентус - один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Я видел их победу над Атлетико, они играли очень хорошо.
Когда мне было 10 лет, Криштиану уже был одним из лучших в мире. Здорово, что теперь я встречусь с ним вживую.
Ювентус будет фаворитом, но и Реал был фаворитом. Считаю, у нас есть шансы“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
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