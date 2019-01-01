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Де Йонг: Ювентус - фаворит? Реал тоже был фаворитом

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Молодой голландец считает, что у его команды есть шансы против туринцев.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Getty Images

Полузащитник Аякса Френки де Йонг поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с Ювентусом в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

“Ювентус - один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Я видел их победу над Атлетико, они играли очень хорошо.

Когда мне было 10 лет, Криштиану уже был одним из лучших в мире. Здорово, что теперь я встречусь с ним вживую.

Ювентус будет фаворитом, но и Реал был фаворитом. Считаю, у нас есть шансы“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Смотрите также все результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Френки де Йонг, Ювентус
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Источник: www.uefa.com

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