Де Йонг: Ювентус - фаворит? Реал тоже был фаворитом

Молодой голландец считает, что у его команды есть шансы против туринцев.

Полузащитник Аякса Френки де Йонг поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с Ювентусом в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

“Ювентус - один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Я видел их победу над Атлетико, они играли очень хорошо.

Когда мне было 10 лет, Криштиану уже был одним из лучших в мире. Здорово, что теперь я встречусь с ним вживую.

Ювентус будет фаворитом, но и Реал был фаворитом. Считаю, у нас есть шансы“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

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