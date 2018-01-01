Льорис - о матче с Ман Сити в ЛЧ: Все возможно, если веришь в успех

Вратарь Тоттенхэма отметил, что его команде понадобится немного удачи.

Голкипер Тоттенхэм Уго Льорис прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где лондонский клуб сыграет с Манчестер Сити.

"Все возможно, если веришь в успех и правильно относишься к матчам. Мы уже доказали это в прошлом сезоне во встречах с Реалом и Боруссией.

В этом сезоне мы также проявили эти качества в играх с Интером и Барселоной. Мы показали, что готовы к борьбе. Нужно немного удачи и командный дух", - цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.