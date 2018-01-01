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Льорис - о матче с Ман Сити в ЛЧ: Все возможно, если веришь в успех

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Вратарь Тоттенхэма отметил, что его команде понадобится немного удачи.
Уго Льорис
Уго Льорис
Getty Images

Голкипер Тоттенхэм Уго Льорис прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где лондонский клуб сыграет с Манчестер Сити.

"Все возможно, если веришь в успех и правильно относишься к матчам. Мы уже доказали это в прошлом сезоне во встречах с Реалом и Боруссией.

В этом сезоне мы также проявили эти качества в играх с Интером и Барселоной. Мы показали, что готовы к борьбе. Нужно немного удачи и командный дух", - цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Уго Льорис, Манчестер Сити, Тоттенхэм
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Источник: www.uefa.com

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